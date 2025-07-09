Trabzon'da gün batımı görülmeye değer manzaralar oluşturdu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Trabzon
Kentte havaların ısınmasıyla sahile inen vatandaşlar, gün batımı eşliğinde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
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Faroz Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için denize açılan balıkçılar, gün batımı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Öte yandan Pazarkapı Mahallesi'ndeki Hanife Hatun Camisi'nde de gün batımı eşliğinde görülmeye değer manzaralar oluştu.
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