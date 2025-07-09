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Yaşam

Trabzon'da gün batımı görülmeye değer manzaralar oluşturdu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Hasan Taşcan  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Trabzon'da gün batımı görülmeye değer manzaralar oluşturdu Fotoğraf: Hasan Taşcan - AA

Trabzon

Kentte havaların ısınmasıyla sahile inen vatandaşlar, gün batımı eşliğinde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

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Faroz Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için denize açılan balıkçılar, gün batımı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Pazarkapı Mahallesi'ndeki Hanife Hatun Camisi'nde de gün batımı eşliğinde görülmeye değer manzaralar oluştu.

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