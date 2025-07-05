Avrupa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Fransa, Hollanda ve İsveç'te İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi.
Amsterdam
Fransa, Hollanda ve İsveç'te, İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılar yüzlerce Filistin destekçisinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.
Fransa
Fransa'nın başkenti Paris'te, "Gazze'de soykırım dursun" talebiyle binlerce kişi yürüyüş düzenledi.
Filistin'i destekleyen derneklerin çağrısıyla binlerce kişi, kentin simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Ellerinde ve omuzlarında Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla başkentin ünlü Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.
"Paris'ten Gazze'ye direniş" sloganları atan eylemciler arasında, Filistin'i temsilen karpuz motiflerinin bulunduğu küpe ve çantalar takanlar da yer aldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecileri öldürmesine tepki gösteren eylemciler, İsrail'i destekleyen markalara yönelik boykot çağrısında bulundu ve bölgeye insani yardım ulaşabilmesi için ablukanın kaldırılmasını talep etti.
Bir eylemcinin, "Filistin'in bir gün özgür olduğunu görmeyi düşlüyorum" yazılı tişörtle katıldığı yürüyüşte, bir diğer eylemci ise Gazze'de bebeklerin de hayatını kaybettiğine dikkati çekmek için kırmızı boyalı, kefenli oyuncak bebek taşıdı.
Hollanda
Hollanda’da, GKN Fokker şirketinin İsrail’in kullandığı F-35 savaş uçaklarına parça ihraç etmesine karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Aralarında Hollandalıların da bulunduğu bir grup gösterici Markt Meydanı'ndan GKN Fokker fabrikası ve GKN Aerospace merkez binasının önüne kadar yürüdü.
GKN Fokker şirketinin İsrail’in kullandığı F-35 savaş uçaklarına parça ihraç etmesini protesto eden göstericiler, yürüyüş sırasında “Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes” yazılı pankartlar taşıdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Protestocular, “Fokker soykırımı desteklemeyi durdur, canın cehenneme”, “Utan Fokker, ellerin kanlı”, “Özgür Filistin” ve “İsrail ordusuna ölüm” sloganları attı.
Grup adına yapılan açıklamada, Hollanda mahkemesinin geçen yıl İsrail’in, Gazze’de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle bu ülkeye F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasına karar verdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, GKN Fokker fabrikasının bu karara rağmen dolaylı yollarla F-35 parçalarını İsrail’e göndermeye devam ettiği belirtilerek, şirketin bu yolla İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma katkıda bulunduğu ve suça ortak olduğu vurgulandı.
İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması için protesto yürüyüşü düzenledi.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti.
Göstericiler, Filistin bayrakları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyen göstericiler, İsveç hükümetini, İsrail'e karşı suskun kalmakla suçladı.
Gösteriye destek veren Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın durdurulması gerektiğini söyledi.
İsrail'in Filistin'de 2 yıldır soykırım yaptığını belirten Feiler, "İsrail'in soykırımı bitmiyor devam ediyor, bizim gösterilerimiz de aynı şekilde İsrail'e karşı devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Dünya medyasının artık İsrail'in yaptığı soykırıma sessiz kalamadığını dile getiren Feiler, sözlerine şöyle devam etti:
"Burada iyi giden şey ise dünya ve İsveç medyasının uzun süredir süren soykırıma ses çıkartmaya ve haber yapmaya başlamaları. Gazze'de ölen çocukların, perişan olan kadınların fotoğraflarını ve görüntülerini yayımlayarak, İsrail'in gerçek yüzünü göstermeleri geç de olsa olumlu. Entelektüel gazeteciler uyanıyor, gerçekleri görüp, insanlara aktarıyor. Bu yayınları görüp uyanan İsveçli akademisyenler, İsrailli akademisyenlere İsrail'i boykot etmesi için bir bildiri yayımladı. Bu kadar uzun süre Filistinliler öldürüldükten sonra insanların uyanıyor olması çok üzücü bir durum. Hangi dine mensup olursanız olun, hangi etnik kökene mensup olursanız olun, İsrail'in soykırımına tepki gösterin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.