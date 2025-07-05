Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere, Suriye ile 14 yıl sonra yeniden diplomatik ilişki tesis etti

İngiltere, Beşşar Esed rejiminin 8 ay önce yıkıldığı Suriye ile 14 yılın ardından yeniden diplomatik ilişki kurdu.

Behlül Çetinkaya  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
İngiltere, Suriye ile 14 yıl sonra yeniden diplomatik ilişki tesis etti

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan David Lammy, Esed rejiminin aralık ayında yıkılışının ardından Suriye'ye resmi ziyarette bulundu.

Diplomatik ilişkilerin 14 yıl önce kesildiği Suriye ile ilişkileri yeniden kuran Lammy, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu görüşmede, İngiltere'nin daha güvenli ve müreffeh bir Suriye'ye desteğini ifade eden Lammy, ülkedeki geçiş sürecinin daha kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.

Lammy, istikrarlı bir Suriye'nin İngiltere'nin de çıkarına olduğunu vurgulayarak, DEAŞ'ın yok edildiğinden ve Suriyelilerin insan kaçakçılarının tuzağına düşmediğinden emin olmak istediklerini ifade etti.

"Suriyelilerin kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm"

Bakan Lammy, ülkede insani yardım faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler ile de bir araya geldi.

Esed rejiminden kalan kimyasal silahların yok edilmesi için bu yıl Kimyasal Silahları Önleme Örgütüne 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 110 milyon lira) destek vereceklerini bildiren Lammy, kadınların çalıştığı işletmeleri de ziyaret etti.

Açıklamada, İngiltere'nin, ülkedeki ticari ve insani hizmetlere destek için 94,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,1 milyar lira) destekte bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lammy, "Esed rejiminin yıkılışından bu yana yaptığımız bakan seviyesindeki ilk ziyarette Suriyelilerin hayatlarını ve ülkelerini yeniden inşa etmek için kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Lammy, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmanın İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirterek, "Yeni hükümetin tüm Suriyeliler için daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh Suriye inşa etmesine destek vermek bizim çıkarımızadır." dedi.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca çarpıp hasar verdi
    DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
    "Başbağlar Katliamı" şehitleri anıldı

    Benzer haberler

    İngiltere, Suriye ile 14 yıl sonra yeniden diplomatik ilişki tesis etti

    İngiltere, Suriye ile 14 yıl sonra yeniden diplomatik ilişki tesis etti

    Suriye'nin Lazkiye kentinde orman yangını çıktı 

    İngiltere'de Huddersfield'daki tarihi bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

    Londra'da Yüksek Mahkeme önünde "Palestine Action" grubuna destek eylemi düzenlendi

    Londra'da Yüksek Mahkeme önünde "Palestine Action" grubuna destek eylemi düzenlendi
    İngiliz milletvekillerine göre İngiltere'de temel haklar saldırı altında

    İngiliz milletvekillerine göre İngiltere'de temel haklar saldırı altında
    Gazze belgeselinin yapımcısı, BBC'yi kendisini susturmaya çalışmakla suçladı

    Gazze belgeselinin yapımcısı, BBC'yi kendisini susturmaya çalışmakla suçladı
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet