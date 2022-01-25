Dolar
13.48
Euro
15.24
Altın
1,848.63
ETH/USDT
2,462.00
BTC/USDT
36,893.00
BIST 100
1,945.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek

Ahmet Nurduhan, Stipe Majic   | 25.01.2022
Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek

Zagreb

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söyledi.

Milanovic, Zagreb'de "Kras" isimli fabrika ziyareti sırasında kendisine yöneltilen "Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıkarsa Hırvatistan'ın rolü ne olur?" sorusuna, "Bu durumun gerçek bir suçlusu yok ancak kimin zarar göreceği çok net bir şekilde ortada. Bu nedenle Hırvatistan ve Hırvat ordusu böyle bir savaşa katılmayacak." dedi.

NATO'nun "bölgeye ilave Hırvat askeri takviyesi talebinin" duyulduğunu hatırlatan Milanovic, "Ben Hırvat ordusunun başkomutanıyım. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğiz. Bölgede Hırvat ordusuna ait bir askerin bulunmasını istemem." diye konuştu.

Alacağı bu kararın Ukrayna veya Rusya ile bir ilgisinin olmadığını belirten Milanovic, "Kararımız tamamen Joe Biden yönetiminin ve Amerika iç politikasının dinamiklerine bağlıdır." şeklinde konuştu.

Uluslararası güvenlikle ilgili meselelerde bir tutarsızlık ve tehlikeli bir davranış gördüğünü dile getiren Milanovic, "Bu olayların tümü Moskova lobisinde yaşanıyor. Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alacak bir düzenleme bulunmalı. Ukrayna'yı ve Ukrayna ekonomisini korumanın yolları muhakkak mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını belirten Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından sekiz yıl geçti. Ukrayna ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. Avrupa Birliği'nden de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Omicron'un yayılması m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor
Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi
Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri son buluyor
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

Benzer haberler

NATO, Rusya'nın tekliflerine bu hafta karşılık verecek

NATO, Rusya'nın tekliflerine bu hafta karşılık verecek

Biden: Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabiliriz

Scholz ve Macron’dan Rusya’ya 'saldırganlığın bedeli yüksek olur' uyarısı

Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek

Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok

Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok

Lukaşenko: Rusya'yla düzenleyeceğimiz ortak tatbikatla durumu gerginleştirmiyoruz

Lukaşenko: Rusya'yla düzenleyeceğimiz ortak tatbikatla durumu gerginleştirmiyoruz