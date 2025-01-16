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Dünya

Hindistan'ın Delhi eyaletinde hava kalitesinin düşmesi nedeniyle okullar hibrit eğitime geçiyor

Hindistan'ın Delhi eyaletinde hava kalitesinin normal seviyelerin altına düşmesi nedeniyle tüm okullarda 9'uncu sınıflardan itibaren hibrit eğitime geçilmesi kararı alındı.

Nuri Aydın  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Hindistan'ın Delhi eyaletinde hava kalitesinin düşmesi nedeniyle okullar hibrit eğitime geçiyor

İstanbul

Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) dün 396'ya yükselerek tehlikeli seviyeyi bulmasının ardından Delhi Eğitim Müdürlüğü, kamu ve özel okullarda hibrit eğitim modeline geçilmesi talimatı verdi.

Buna göre, başkentteki okullarda 9'uncu sınıftan itibaren tüm öğrenciler, haftanın belirli günlerinde çevrim içi derslere katılacak.

Yılın belli dönemlerinde hava kalitesinin en düşük olduğu 500 seviyelerine yaklaşılan Delhi'de, tedbirler kapsamında kent merkezlerindeki eğitime geçici olarak ara verilirken gerekli olmayan tüm inşaat çalışmaları da durduruluyor.

Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

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