Hindistan'ın Delhi eyaletinde hava kalitesinin düşmesi nedeniyle okullar hibrit eğitime geçiyor
Hindistan'ın Delhi eyaletinde hava kalitesinin normal seviyelerin altına düşmesi nedeniyle tüm okullarda 9'uncu sınıflardan itibaren hibrit eğitime geçilmesi kararı alındı.
İstanbul
Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) dün 396'ya yükselerek tehlikeli seviyeyi bulmasının ardından Delhi Eğitim Müdürlüğü, kamu ve özel okullarda hibrit eğitim modeline geçilmesi talimatı verdi.
- Yeni Delhi'de hava kirliliğinin yol açtığı sis nedeniyle 100'den fazla uçak rötar yaptı
- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan sis 400'den fazla uçuşu etkiledi
- Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı
- Yeni Delhi'deki kamu çalışanlarının yarısı, hava kirliliği nedeniyle evden çalışacak
Buna göre, başkentteki okullarda 9'uncu sınıftan itibaren tüm öğrenciler, haftanın belirli günlerinde çevrim içi derslere katılacak.
Yılın belli dönemlerinde hava kalitesinin en düşük olduğu 500 seviyelerine yaklaşılan Delhi'de, tedbirler kapsamında kent merkezlerindeki eğitime geçici olarak ara verilirken gerekli olmayan tüm inşaat çalışmaları da durduruluyor.
Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.