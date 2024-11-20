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Dünya

Yeni Delhi'deki kamu çalışanlarının yarısı, hava kirliliği nedeniyle evden çalışacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kamu personelinin yarısının kötüleşen hava kalitesi nedeniyle evden çalışacağı duyuruldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Yeni Delhi'deki kamu çalışanlarının yarısı, hava kirliliği nedeniyle evden çalışacak

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi Eyaleti Çevre Bakanı Gopal Rai, X sosyal medya hesabından başkentteki hava kirliliğinin önüne geçmek için önlem alındığını duyurdu.

Rai, Yeni Delhi'deki hava kirliliğini azaltmak amacıyla devlet dairelerinde görev yapan personelin yarısının evden çalışmasına karar verildiğini belirtti.

Yeni Delhi'de hava kalitesi, "şiddetli" kategorisinin üst sınırını aşarak son dönemde kaydedilen en kötü düzeye ulaşmıştı.

Başkentteki hava kirliliğinin etkilerini azaltmak için temiz enerji kaynaklı yakıt kullanmayan kamyon ve benzeri taşıtların Yeni Delhi'ye girişi yasaklanmıştı. Ayrıca, okullarda yüz yüze eğitim 10. ve 12. sınıflar haricindeki tüm öğrenciler için askıya alınmıştı.

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