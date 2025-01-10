Yeni Delhi'de hava kirliliğinin yol açtığı sis nedeniyle 100'den fazla uçak rötar yaptı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin sebep olduğu sis yüzünden 100'den fazla uçağın rötar yaptığı bildirildi.
İstanbul
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde Hava Kalitesi Endeksi (AQI), "tehlikeli" olarak kabul edilen 300 limitini aşarak 409'a yükseldi.
Hava kirliliğinden kaynaklanan siste görüş mesafesinin bazı yerlerde sıfıra kadar düşmesi nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda 100'den fazla uçak rötar yaptı.
Hindistan Demir Yolları yetkilileri, başkentteki 26 trenin görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi sebebiyle seferlerin rötarlı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Öte yandan, doktorlar da Delhi'deki kirli havayı solumanın, günde yaklaşık 10 sigara içmek kadar zararlı olduğunu belirtti.
Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.