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Dünya

Hindistan'daki kum fırtınası ve yıldırım can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu 34 kişi öldü.

Zehra Ulucak   | 08.06.2019
Hindistan'daki kum fırtınası ve yıldırım can almaya devam ediyor

Ankara

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu 34 kişi öldü.

Yetkililer, kum fırtınasına, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesine bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle 57 kişinin yaralandığı Uttar Pradeş'te 26, Madya Pradeş'te 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uttar Pradeş'teki ölümlerden çoğuna, çöken duvar ve çatıların, devrilen ağaçların ve düşen yıldırımın neden olduğunu kaydedilirken, Madya Pradeş'teki ölümlere fırtına, sağanak ve düşen yıldırımın yol açtığı ifade edildi.

Uttar Pradeş'te geniş çaplı kurtarma operasyonları başlatan yetkililer, eyalette yaşanan bu olaylarda, 31 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 16 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Diğer yandan, Hindistan'ın kuzey ve orta kesimlerindeki bir çok yerde etkili olan sıcak hava dalgası, bugün 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla normal yaşamı etkiledi.

Madya Pradeş'in Huşengabad şehrinde en yüksek sıcaklığın 47,2 santigrat derece olarak kaydedildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgasının büyük ihtimalle birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Yerel basında, su sıkıntısının yaşandığı Madya Pradeş'in bazı kesimlerinde su temini sırasında halk arasında çatışmalar yaşandığına ilişkin haberler yer aldı.

Madya Pradeş eyaleti Kentsel Gelişim ve İskan Bakanı Jaivardhan Singh, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ifade ederek, yetkililere, istenmeyen olayların önüne geçmek için su kaynaklarını denetlemeleri talimatı verildiğini söyledi.








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