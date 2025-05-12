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Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nı, nisanda 77 bin 895 yolcu kullandı.

Ayfer Koçal  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi

Rize

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DHMİ Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'nın Nisan 2025'e ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanında nisanda yolcu trafiği 77 bin 895 oldu.

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Söz konusu dönemde iniş kalkış yapan uçak trafiği 543'e ulaştı.

Yük trafiği ise nisanda toplamda 621 ton oldu.

Öte yandan yılın ocak-nisan döneminde de Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu trafiği 303 bin 615, uçak trafiği 2 bin 179, yük trafiği ise 2 bin 281 ton olarak gerçekleşti.


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