Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarihi bir inisiyatif olan 'Terörsüz Türkiye', dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun ve iç cepheyi güçlendirme ihtiyacının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrının, "Terörsüz Türkiye" hedefini öncelik haline getirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kurucusu tarafından terör örgütüne 'fesih ve silahları bırakma çağrısı' yapılması ile önemli bir süreç başlamıştır. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçilmiştir. İlgili devlet kurumlarımızın titiz çalışmaları ile sahadaki gelişmeler yakından takip edilecektir. Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için çok yönlü ve titiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır. Silahların bırakılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ile ülkemizin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük imkanlar doğacaktır."
Terörsüz ortamda, demokratik siyasetin güç kazanacağına işaret eden Yılmaz, milli birlik içinde, farklılıklara saygı duyulan bir ortamda, tarihi kader ortaklığı ve kardeşliğin kazanacağını vurguladı.
"Keşke Sırrı Süreyya Önder de görebilseydi"
Yılmaz, bu süreçte Türk, Kürt, Sünni, Alevi, 86 milyonun kazanacağını, bölücülük ve ayrımcılık yapanların kaybedeceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Sadece ülkemizde değil, bölgemizde de istikrarı güçlendirecek bu süreç, emperyalist tuzakları boşa çıkarırken, güçlü ve büyük Türkiye gerçeğini daha görünür kılacaktır. Ülkemizin bu tarihi döneminde Cumhur İttifakı'nın yanı sıra, Gazi Meclis'imizde temsil edilen tüm siyasi görüşlerden partilerin, sivil toplumun desteği de önem taşımaktadır. Bu vesile ile terörle mücadelede en büyük fedakarlığı yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi, şehit ve gazi yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Keşke rahmetli Sırrı Süreyya Önder de büyük emek ve katkı verdiği bu sürecin geldiği bu aşamayı görebilseydi. Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasına gelindiğini vurguladı.
Tunç, şunları kaydetti:
"Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır."
Terörle mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmetle ve minnetle yad eden, gazilere şükranlarını sunan Tunç, şehit ve gazilerin ailelerine de sabır ve başsağlığı diledi.
Bakan Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, "(PKK'nın feshi) Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu toprakların insanları olduklarını, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde birleştiklerini, tarih boyunca nice badirelerin birlikte atlatıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Malazgirt'te omuz omuzaydık, Çanakkale'de aynı siperdeydik, Milli Mücadele'de düşman sellerine birlikte göğüs gerdik. Bizim kardeşliğimizin kökü çok derinlerde. Yıllarca birliğimiz, beraberliğimiz hedef alındı. Kim ne yaparsa yapsın, hangi oyunu kurarsa kursun, bu bağı koparamadı, koparamayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, "Terörsüz Türkiye"de önemli bir evrenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla, kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız. Çünkü biz biriz çünkü biz Türkiye'yiz."
Yerlikaya, paylaşımında, vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu ve şehit ailelerini hürmetle yad ettiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:
"Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Devlet Bahçeli'nin desteği ve kararlı duruşuyla hayata geçen "Terörsüz Türkiye"nin, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda tarihi bir adım olduğunu belirtti.
Bu sürecin başarıyla tamamlanmasının Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracağını vurgulayan Kacır, "Bu süreç sadece ülkemiz için bir kazanım değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi fırsat niteliğinde. Şimdi 86 milyon hep birlikte, tek yürek, omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da teröre karşı verilen kararlı mücadelenin sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzuru, kalkınmayı ve kardeşliği esas alan güçlü devlet politikası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli duruşuyla ortaya konan 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, ayrımcılığın değil, birliğin sesi olarak somut iradeye dönüşmüştür. Terör örgütünün kendini feshedip silah bırakması, yalnızca terör yapısının sonu değil, annelerin gözyaşının dinmesi, gençlerin geleceğe umutla bakması ve kardeşliğin yeniden filizlenmesidir. Terörle mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Bahçeli'nin tarihi duruşuyla ortaya konan iradenin, "Terörsüz Türkiye" idealini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.
Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu sürecin Türkiye'ye kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırdığını, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletin topyekun dayanışmasının pekiştiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil, üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni pazarlar açacak, küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirecek ve turizmden kültüre tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, barışın sunduğu bu büyük imkanı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da şunları paylaştı:
"Terörsüz Türkiye artık hayal değil, ortak irademizle inşa edilen güçlü bir gerçekliğe dönüşüyor. Cumhur İttifakı olarak bu tarihi süreci samimiyetle ve titizlikle yönetiyoruz. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla bu yeni dönemde enerjimizi çatışmaya değil, daha fazla kalkınmaya, büyümeye, yatırıma harcayacağız, kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yarım asra yakın süredir devam eden ayrılıkçı terörle mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşu, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi somutlaştıran kararlı bir birliktelik ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonucu terörün sona erdirilmesinin, Türkiye Yüzyılı için kritik eşik olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu süreç yalnızca güvenlik mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir. Devletimizin kapsayıcı ve kararlı politikaları, milletimizin topyekun birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bu tarihi dönüm noktasında 'Terörsüz Türkiye' artık hedef değil, bir gerçektir. Ve bu gerçek, güçlü iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye'nin zaferidir. Terörle mücadele sürecinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı iletiyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da barış ve istikrar ortamının güçlenmesiyle Türkiye'nin kültürden turizme, üretimden kalkınmaya her alanda daha güçlü geleceğe yürüdüğünü vurguladı.
Güvenin ve huzurun sağlandığı bir iklimde, kadim kültürü ve eşsiz turizm potansiyelini daha etkin şekilde dünyaya tanıtacaklarını, yeni yatırımlarla kalkınma hamlelerini hızlandıracaklarını belirten Ersoy, "Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin, tüm kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirerek büyüme ve refah yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Terörsüz Türkiye"nin yalnızca güvenlik hedefi değil, çocukların huzurla büyüyeceği, gençlerin yarınlara umutla bakacağı toplumsal ideal olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecek bu süreci büyük kararlılıkla destekliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ile milli birliğimiz, kader ortaklığımız, kardeşliğimiz, huzurumuz ve en mühimi yarınlarımız olan çocuklarımız kazanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin birleştirici gücüyle, farklılıkları kucaklayan doğasıyla ve herkesi aynı çatı altında buluşturan yapısıyla önyargılardan uzak, karşılıklı anlayışı artıran ve toplumsal uyumu güçlendiren çalışmalarımızı evlatlarımızın daha güzel yarınları için sürdürmeye devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye'de eğitimle perçinlenen birlik ve beraberliğimizin daim olmasını canıgönülden diliyorum."
Sağlık Bakanı Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kökenleri, kültürleri, inançları farklı olsa da herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğu vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve Bahçeli'nin kararlı duruşuyla "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli eşiği aştıklarını dile getiren Memişoğlu, "Rabb'im bu tarihi günlerde birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Terörle mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Bu kadim topraklar, bölgesinde ve dünyada huzurun, istikrarın merkezi olacak." paylaşımında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık." sözlerini paylaştı.
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