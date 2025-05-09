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Edirne ve Kırklareli için kuvvetli sağanak, iç kesimler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak, iç kesimlerde ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Edirne ve Kırklareli için kuvvetli sağanak, iç kesimler için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın öğleden sonraya kadar aralıklarla etkili olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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