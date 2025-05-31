Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,512.00
BTC/USDT
103,356.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Abdullah Özkul  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, saat 15.00'e kadar Antalya'nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'dan batıya yaklaşık 80 bin kurbanlık gönderildi
Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor
İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle temizlik hizmeti de aksıyor

Benzer haberler

Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramda dolu olacak

Antalya'nın "sanatçı ailesi" sevgiden doğan eserlerini sergide buluşturuyor

Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor

Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet