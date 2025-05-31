Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, saat 15.00'e kadar Antalya'nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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