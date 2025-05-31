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Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yarın yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu ve Tokat çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor.

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