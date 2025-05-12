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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, Meclis'imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla Meclisimizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir." ifadesini kullandı.

Gazi Nogay  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, Meclis'imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe geldiğini belirterek, bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Atılacak adımların, hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanmasının, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür. Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir imkan olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclisimizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir. Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm milletimiz olacaktır. Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır. Yeni dönemin ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sunmasını temenni ediyorum. Birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dileğiyle milletimize hayırlı olsun."

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