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Dünya

Hindistan'da mahkeme kararı açıklanana kadar öğrenciler başörtüsü takamayacak

Nuri Aydın   | 10.02.2022
Hindistan'da mahkeme kararı açıklanana kadar öğrenciler başörtüsü takamayacak

Yeni Delhi

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı kentte öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirdi.

Mahkeme Başkanı Ritu Raj Awasthi, üniversitedeki başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik başvurunun görüşülmeye başlandığını duyurdu.

Awasthi, mahkemenin konuya dair kararını açıklayacağını vurgulayarak, "Mesele çözüme kavuşana kadar hiçbir öğrenci (okullarda) dini kıyafet giyme ısrarında bulunmamalıdır." dedi.

Mahkeme başkanı, ayrıca, yetkililere eyalette başörtüsü gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi direktifini verdi.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.






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