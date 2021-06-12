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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte görülen 84 bin 332 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Şeyma Uzundere   | 12.06.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 84 bin 332 vaka kaydedildi ve 4 bin 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 29 milyon 359 bin 155'e, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı ise 367 bin 81'e çıktı.

Hindistan’da virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı. Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı. 11 Haziran’da da Maharashtra eyaletindeki ölü sayısı güncellenmiş ve eksik kayıtlar ülkede bugüne kadar kaydedilen virüs kaynaklı ölü sayısına eklenmişti.

Günlük can kaybı sayısı 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a yükselmişti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı da 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 121 bin 311 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede iyileşme oranı yüzde 95,1 olarak kayda geçti.

Uygulanan aşı dozu 249 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 249 milyon 600 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ve en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

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