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Ekonomi

ABD Başkanı Trump'a göre Hindistan'la ticaret anlaşması çok yakın, AB ile mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile yeni bir ticaret anlaşmasının çok yakın olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ile de benzer bir anlaşmanın mümkün göründüğünü söyledi.

Dilara Karataş  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
ABD Başkanı Trump'a göre Hindistan'la ticaret anlaşması çok yakın, AB ile mümkün

Ankara

Real America's Voice programına röportaj veren Trump, ABD'nin olası ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen tarifeler öncesinde, pek çok ülkeyle müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

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Hindistan'la ticaret anlaşması sağlanmasına çok yakın olduklarını söyleyen Trump, "Avrupa ile bir şeyler yapabiliriz." dedi.

Trump, Kanada ile anlaşmaya varılması ihtimaline de henüz bir şey söylemek için erken olduğunu belirtti.

Başkan Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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