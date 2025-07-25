Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı
Marmara Denizi Kınalıada açıklarındaki bir teknede çıkan yangın nedeniyle denize atlayan 16 kişi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul
Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknede bulunanlar denize atladı.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayan 16 kişiyi kurtararak tekneye aldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 25, 2025
Yangın nedeniyle denize atlayan 16 kişi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı https://t.co/sdoCOgizQK pic.twitter.com/eyeDJY8Phe
Valiliğin açıklaması
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan teknede yangın çıktığı aktarıldı.
Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye giderek yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülmüş olup, yangının ardından denize atlayan 16 kişi, ekipler tarafından sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir." denildi.
Tekneden atlayanların kurtarılma anı kamerada
Öte yandan, yangın nedeniyle alevler içinde kalan tekneden atlayanların ekiplerce kurtarılması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin suya atlaması, bazılarının da sudan ekiplerce kurtarılması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.