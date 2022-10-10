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Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangının ardından, üst katlarda oturan ve dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Şükrü Gündüz   | 10.10.2022
Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Mine Sokağı'nda bulunan 12 katlı binanın otoparkında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Yangında bir otomobil alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler başka bir otomobile sıçradı. Otoparktan çıkan dumanlar tüm binayı sardı.

İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla binanın üst katlarında oturan ve dumandan etkilenerek mahsur kalan çocuk ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otoparktaki iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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