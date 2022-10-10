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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen INSARAG Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'nda konuşuyor Kiev kent merkezine yakın bir noktadaki köprüde patlama meydana geldi
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 10.10.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesinde incelemelerde bulunacak, Türk öğrenciler ile bir araya gelecek.

(Boston)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Uluslararası INSARAG Deprem Tatbikatı Açılış Programı" ile Ankara AFAD Birlik Müdürlüğü bahçesinde yapılacak "INSARAG Tatbikatı"na katılacak.

(Ankara/09.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya-Türkiye Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu 3. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa Corbeil Essones'da izci kampı açılışına katılacak, cami ve Kur'an kursunu ziyaret edecek. Erbaş, Goussainville'de cami inşaatını inceleyecek ve vatandaşlarla buluşacak.

(Cobeil Essones / Goussainville) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki İstiklal Harbi Sergisi ile CSO Ada Ankara Yerleşkesi Tarihi Salon'da düzenlenecek Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Düetler Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR​​​​​​​

1- Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesi Altay-Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı)

4- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftası Halkbank-Spor Toto mücadelesiyle sona erecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasına Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Futbol Federasyonunun, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de kullanılan Şeffaflık Tescil Teknolojisi’nin (Integrity System) TFF 2. Lig ve 3. Lig’de de uygulanması için Sportradar firmasıyla yaptığı 2 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmanın imza töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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