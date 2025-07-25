Yangınlarla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda "Risk Yönetim Ekibi" oluşturuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü iklim şartlarında, çok geniş bir coğrafyada yangın riskinin üst seviyeye yükseldiği günlerde olunduğunu, küçük bir ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabildiğini belirtti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman şehitlerini rahmetle anan Yılmaz, orman yangınlarına kahramanca müdahale eden kamu görevlilerine ve gönüllülere şükranlarını sundu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahalenin hayati önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu yönde her türlü gayret gösterilmektedir. Ancak, köklü çözüm yangın çıkmasına neden olan riskleri en aza düşürmektir. Tüm kamu kurumlarımız ve her bir vatandaşımız yangın riski olan alanlarda azami dikkati göstermek ve teyakkuz halinde olmak zorundadır. Bu kapsamda bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk. Ayrıca her bir bakanlığımız kendi alanında riskleri değerlendirerek hızla hareket edecektir. Yerelde ise valilerimizin koordinasyonunda benzer bir yaklaşım hayata geçirilecektir. Bu mücadele devlet ve millet dayanışması ile sürdürülecektir. Yangın riskini artıran her türlü eylemden uzak duralım. Bilgi kirliliğine müsaade etmeden, yetkili kişi ve kurumların uyarılarını ve kararlarını hassasiyetle takip edelim. Sivil toplumun ve insanımızın desteği son derece kıymetlidir."
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katıldığı toplantıda, son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.
Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, her bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı.
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.