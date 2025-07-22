Air India, Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarının kilit mekanizmasında soruna rastlanmadığını bildirdi
Air India, geçen ay düşen uçağın motorlarına giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurdu.
Ankara
Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Boeing filosundaki uçakların yakıt anahtarlarına yönelik başlatılan denetimlerin tamamlandığı bildirildi.
- Hindistan'da düşen uçağın ait olduğu şirketin filosunda ciddi güvenlik ihlaline rastlanmadı
- Hindistan'da düşen uçağın havalandıktan sonra arızalandığı iddia edildi
- Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali de değerlendiriliyor
- Hindistan’daki uçak kazasına ilişkin ön rapora göre kalkıştan sonra motorlara giden yakıt kesildi
- Hindistan'dan "Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesi" kararı
- Hindistan'daki kazanın ardından hava yolu şirketleri Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarını denetliyor
Kontroller sonucunda "Boeing 787 ve 737" tipi uçakların kilit mekanizmalarında herhangi bir soruna rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, hava yolu şirketinin, yolcuların ve mürettebatın güvenliği konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.
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Hindistan'da 260 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda, düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya konmuştu. Bu durumun, her iki motorun durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu aktarılmıştı.
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını vermişti.
Hindistan'daki uçak kazası
Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.
Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın, düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.
Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.