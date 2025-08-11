Hindistan'ın başkent bölgesindeki tüm sahipsiz köpekler barınaklara gönderilecek
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.
Ankara
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yüksek Mahkeme, köpek saldırıları ve kuduz nedeniyle ölüm vakalarının artması üzerine yeni karar aldı.
Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.
Yerel yetkililer, kararın uygulanması için harekete geçileceğini belirtti.