Dünya

Hindistan'ın başkent bölgesindeki tüm sahipsiz köpekler barınaklara gönderilecek

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Hindistan'ın başkent bölgesindeki tüm sahipsiz köpekler barınaklara gönderilecek Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yüksek Mahkeme, köpek saldırıları ve kuduz nedeniyle ölüm vakalarının artması üzerine yeni karar aldı.

Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.

Yerel yetkililer, kararın uygulanması için harekete geçileceğini belirtti.

