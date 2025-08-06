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Ekonomi

Trump, Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Dilara Zengin Okay  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Trump, Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife uygulayacak

Washington

Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.

Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

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Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

Hindistan, Trump'ın ek tarife kararını "talihsiz" olarak niteledi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hindistan'ın tarifeler hususunda duruşunu açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Başka ülkelerin kendi ulusal çıkarları için attığı adımlar nedeniyle ABD'nin Hindistan'a ek tarife uygulamayı seçmesi talihsizdir." ifadesi kullanıldı.

Bu adımların "adaletsiz, mesnetsiz ve mantıksız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, kendi ulusal çıkarlarını korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

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