Hindistan'da düşen uçağın ait olduğu şirketin filosunda ciddi güvenlik ihlaline rastlanmadı
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), geçen hafta Ahmedabad'da 271 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Air India'nın filosuna yönelik başlatılan incelemelerde ciddi bir güvenlik ihlaline rastlanmadığını açıkladı.
İstanbul
DGCA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın da yer aldığı 33 uçaktan 24’ü genişletilmiş güvenlik denetiminden geçirildi.
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İncelemelerin sonucunda uçakların ve bakım sistemlerinin mevcut güvenlik standartlarına uygun olduğu belirlendi.
Öte yandan, kaza sonrası DGCA yetkilileri, Air India ve alt şirketi Air India Express yöneticileriyle bir araya gelerek operasyonel süreçleri gözden geçirdi.
DGCA yetkilileri, hava yolu şirketlerine, bakım süreçlerine daha fazla özen gösterilmesi, birimler arası koordinasyonun artırılması ve yedek parça stoklarının güçlendirilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasında 271 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.