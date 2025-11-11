Dolar
Politika

Dışişleri, Hindistan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı diledi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Dışişleri, Hindistan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Delhi'de dün gerçekleşen patlama neticesinde yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenerek, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz." denildi.

