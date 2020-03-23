Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yeni Delhi
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Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Başbakan Nerandra Modi, 07.00-21.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının 31 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.
Hükümetin adımı 21 Mart Cumartesi günü ülkede 80 yeni vaka görülmesinin ardından geldi.
Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyaletteki 45 bölgede temel kamu ve belediye hizmetleri asgari düzeyde sürdürülecek.
Hindistan'da şu ana dek 425 vaka görülürken, 8 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.