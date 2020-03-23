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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Emre Aytekin   | 23.03.2020
Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeni Delhi


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Başbakan Nerandra Modi, 07.00-21.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının 31 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.

Hükümetin adımı 21 Mart Cumartesi günü ülkede 80 yeni vaka görülmesinin ardından geldi.

Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyaletteki 45 bölgede temel kamu ve belediye hizmetleri asgari düzeyde sürdürülecek.

Hindistan'da şu ana dek 425 vaka görülürken, 8 kişi hayatını kaybetti.

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