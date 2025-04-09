Hamas'tan Gazze'deki saldırılar karşısında Arap ve İslam dünyasının sessizliğine tepki
Hamas, İsrail'in Gazze'de yerleşim alanına düzenlediği saldırıda şu ana kadar çoğu çocuk 29 kişinin öldüğünü belirterek Arap ve İslam dünyasının tutumunun çekingen açıklamalara ve kınamalara esir olmasının artık kabul edilemeyeceğini belirtti.
İstanbul
Hamas, İsrail'in Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde yerleşim yerini bombalamasına dair açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in Şucaiyye'de sivillerin ve yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşim alanını bombalamak suretiyle "en iğrenç soykırım suçlarından birini işlediği ve katliam yaptığı" belirtildi.
İsrail saldırısında çoğu kadın ve çocuk 29 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, 50'den fazla kişinin yaralandığı çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Savunmasız halkımıza yönelik saldırıların ortağı ABD yönetiminin tam desteğiyle devam eden bu katliamlar, sistematik soykırım eylemleri karşısında çaresiz ve sessiz kalan uluslararası toplumun alnında kara bir leke oluşturmaktadır.
İsrail, sadistçe ve intikam amacıyla dünyanın gözü önünde masum ve savunmasız sivillere karşı vahşi suçlar işliyor. Bu suçların hesabı sorulacak ve unutulmayacak. Tarih bu suçlara sessiz kalanlardan da siyonist savaş suçlularıyla işbirliği yapanlardan da hesap soracaktır."
"Filistin halkının yalnız bırakılması düşünülemez"
İsrail'in soğukkanlı şekilde katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının tutumunun çekingen açıklamalara ve kınamalara esir olması artık kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.
"Filistin halkının bu kader mücadelesinde zorluğun ve suçun büyüklüğüne eşdeğer gerçek bir destek olmadan yalnız bırakılması düşünülemez." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'nin şartsız desteğiyle Gazze'ye saldıran İsrail karşısında Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.
Gazze'ye saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve İsrailli savaş suçlularının yargılanması için Arap ve İslam ülkeleri liderlerine tarihi ve insani sorumluluklarını üstlenme ve İsrail ile destekçisi ABD'ye karşı baskı oluşturmak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.
Dünya ülkelerine İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek olma çağrısında bulunulan açıklamada, "Siyonist işgalci İsrail ile ilişkilerini devam ettiren ülkelere, bu ilişkileri kesme ve Nazi rejimi İsrail'in büyükelçiliklerini kapatma çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in uyguladığı soykırımı reddetmeye yönelik dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerin artırılması ve yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.
İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 20 Filistinlinin öldüğü, 50'den fazlasının da yaralandığı açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.