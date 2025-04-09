Dolar
38.01
Euro
42.11
Altın
3,053.16
ETH/USDT
1,463.70
BTC/USDT
76,842.00
BIST 100
9,318.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'tan Gazze'deki saldırılar karşısında Arap ve İslam dünyasının sessizliğine tepki

Hamas, İsrail'in Gazze'de yerleşim alanına düzenlediği saldırıda şu ana kadar çoğu çocuk 29 kişinin öldüğünü belirterek Arap ve İslam dünyasının tutumunun çekingen açıklamalara ve kınamalara esir olmasının artık kabul edilemeyeceğini belirtti.

Muhammed Emin Canik  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Hamas'tan Gazze'deki saldırılar karşısında Arap ve İslam dünyasının sessizliğine tepki

İstanbul

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde yerleşim yerini bombalamasına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Şucaiyye'de sivillerin ve yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşim alanını bombalamak suretiyle "en iğrenç soykırım suçlarından birini işlediği ve katliam yaptığı" belirtildi.

İsrail saldırısında çoğu kadın ve çocuk 29 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, 50'den fazla kişinin yaralandığı çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Savunmasız halkımıza yönelik saldırıların ortağı ABD yönetiminin tam desteğiyle devam eden bu katliamlar, sistematik soykırım eylemleri karşısında çaresiz ve sessiz kalan uluslararası toplumun alnında kara bir leke oluşturmaktadır.

İsrail, sadistçe ve intikam amacıyla dünyanın gözü önünde masum ve savunmasız sivillere karşı vahşi suçlar işliyor. Bu suçların hesabı sorulacak ve unutulmayacak. Tarih bu suçlara sessiz kalanlardan da siyonist savaş suçlularıyla işbirliği yapanlardan da hesap soracaktır."

"Filistin halkının yalnız bırakılması düşünülemez"

İsrail'in soğukkanlı şekilde katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının tutumunun çekingen açıklamalara ve kınamalara esir olması artık kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Filistin halkının bu kader mücadelesinde zorluğun ve suçun büyüklüğüne eşdeğer gerçek bir destek olmadan yalnız bırakılması düşünülemez." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'nin şartsız desteğiyle Gazze'ye saldıran İsrail karşısında Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Gazze'ye saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve İsrailli savaş suçlularının yargılanması için Arap ve İslam ülkeleri liderlerine tarihi ve insani sorumluluklarını üstlenme ve İsrail ile destekçisi ABD'ye karşı baskı oluşturmak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Dünya ülkelerine İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek olma çağrısında bulunulan açıklamada, "Siyonist işgalci İsrail ile ilişkilerini devam ettiren ülkelere, bu ilişkileri kesme ve Nazi rejimi İsrail'in büyükelçiliklerini kapatma çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in uyguladığı soykırımı reddetmeye yönelik dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerin artırılması ve yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 20 Filistinlinin öldüğü, 50'den fazlasının da yaralandığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac yolculuğunun usulüne uygun yapılması için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz
Ankara'da cuma günü kar bekleniyor
Hatay'da sahipsiz köpeklerin kadına saldırması güvenlik kamerasında
Marmaris 25 yıl sonra Avusturyalı turist kafilesini ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Türkiye'yi sürekli ağır eleştiren medya organlarının birçoğu ikiyüzlü tutum sergiliyor

Benzer haberler

İsrail ordusunda, askerlerin dini nedenlerle sakal bırakması tamamen serbest hale getirildi

İsrail ordusunda, askerlerin dini nedenlerle sakal bırakması tamamen serbest hale getirildi

Hamas'tan Gazze'deki saldırılar karşısında Arap ve İslam dünyasının sessizliğine tepki

ABD, Batı Şeria'da İsrail saldırısında ölen vatandaşı Filistinli çocuğun ölümüne sessiz

İsrail'de 7 Ekim 2023'ten sonra binlerce yüksek teknoloji çalışanı ülkeyi terk etti

İsrail'de 7 Ekim 2023'ten sonra binlerce yüksek teknoloji çalışanı ülkeyi terk etti
Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri
BM, İsrail'in Gazze'de görevi başındaki gazetecileri hedef almasına tepkili

BM, İsrail'in Gazze'de görevi başındaki gazetecileri hedef almasına tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet