Dolar
32.30
Euro
35.14
Altın
2,354.60
ETH/USDT
3,857.70
BTC/USDT
71,678.00
BIST 100
10,350.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas lideri Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacaklarını söyledi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esirlerin takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtti.

Mohamed Majed, Hamdi Yıldız  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Hamas lideri Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacaklarını söyledi

Gazze

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada Heniyye, "Hamas, halkımızın iradesini ve kahraman direnişini temsil eden duruşla bezenmiş olarak müzakereleri yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esirlerin takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını vurguladı.

Heniyye, fanatik Yahudilerin işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"ne tepki göstererek şunları kaydetti:

"Yerleşimcilerin Kudüs'teki çılgınlığı, Kudüs'ün çatışmanın odak noktası olduğunu, işgal bitene ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar halkımızın huzura eremeyeceğini vurguluyor."

Hamas heyeti ateşkes görüşmelerini sürdürüyor

Öte yandan Gazze'de ateşkesi öngören müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas heyetinin Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüşmelerini tamamladığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin davada karar
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Galatasaray tüm milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı
TİKA ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi

Benzer haberler

BM: UCM çalışanları dahil tüm uluslararası memurlara yönelik tehdit ve tacizlere karşıyız

BM: UCM çalışanları dahil tüm uluslararası memurlara yönelik tehdit ve tacizlere karşıyız

Hamas lideri Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacaklarını söyledi

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir: Netanyahu’yu güçlü olmaya çağırıyoruz, teslim olmayacağız

Stanford Üniversitesinden Filistin destekçisi bir grup, rektörün ofisinin bulunduğu binaya girdi

Stanford Üniversitesinden Filistin destekçisi bir grup, rektörün ofisinin bulunduğu binaya girdi
İsrail Ordu Radyosu: Hükümet 50 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasına izin verdi

İsrail Ordu Radyosu: Hükümet 50 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasına izin verdi
Fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı

Fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet