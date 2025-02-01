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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, esir takasının dördüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden 2'sini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Burak Dağ  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Hamas, esir takasının dördüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden 2'sini Kızılhaç'a teslim etti Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Kudüs

Esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaç'a teslimi başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.


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