Hamas: Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine yönelik saldırılar İsrail'in soykırımcı zihniyetini yansıtıyor
Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasplarıyla oluşturulan yerleşim birimlerinin genişletilmesini, "Filistinli olan her şeyin imhasına dayanan suçlu İsrail zihniyetinin bir yansıması" olarak değerlendirdi.
Gazze
Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da (yasadışı İsrail) yerleşimlerinin genişletilmesi ve binlerce dönüm arazinin hızla yağmalanması, insanlardan ağaçlara ve toprağa kadar Filistinlilere ait her şeyin yok edilmesine dayanan suçlu işgal zihniyetini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.
- İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor
- İsrail'in saldırısı altındaki Batı Şeria'daki mülteci kamplarında Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
- İsrail, Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı ateş emrini genişletti
Merdavi, "Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in işlediği suçların, Filistinlilerin İsrail işgalinin geçici olduğu düşüncesi ve direnişe devam etmedeki kararlılığını değiştiremeyeğini" kaydetti.
İsrail ordusunun Filistinlileri öldürmesi, sindirmeye çalışması ve onlara uyguladığı soykırımın, hedeflerine bağlı olan Filistin halkını caydıramaycağını ve saldırılara karşılık vermelerini engelleyemeceğini vurgulayan Merdavi, "Filistin direnişinin hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini" belirtti.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail işgal devleti, Beytlahim kentindeki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladı." diye konuşmuştu.
Atılan bu adımını hedefinin "Kudüs ile Beytlahim kentleri arasını daha da fazla ayırmak" olduğunu aktaran Şaban, söz konusu yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adı verildiğini belirtmişti.
İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.
İsrail askerlerinin El Halil'deki saldırılarında 1 Filistinli öldü, 3'ü yaralandı
İsrail askerlerinin işgal altıdaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Siir beldesinde düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri tarafından Siir beldesinde gerçek mermiyle vurulan bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin Kızılayı'ndan daha önce yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri Siir beldesinde karnından mermiyle yaralanan Filistinli bir genci hastaneye nakletti.
Kızılay'dan yapılan bir başka açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle vurduğu 19, 22 ve 10 yaşındaki 3 Filistinlinin daha yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Siir beldesine düzenlediği baskında gerçek ve plastik mermiler, gaz bombaları kullandığını aktardı.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrailaskerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.