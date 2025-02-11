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Dünya

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 21. gününde sürdürüyor.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Cenin Mülteci Kampı'nda yoğun uçuş yapıyor.

Ordu güçleri Cenin kentinin Eş-Şarki Mahallesi'ne baskın düzenlerken, keskin nişancıları da Filistinlilerin evlerinin çatılarına yerleştirildi.

İsrail ordusu buldozerlerle yaptığı yıkımlarda mahallenin altyapısına, Filistinlilerin araçlarına ve mahalledeki dükkanlara zarar verdi.

İsrail askerleriyle Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma yaşanırken, mahallede patlama sesleri duyuldu.

Can ve mal kayıplarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.

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