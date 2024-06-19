Dolar
32.54
Euro
34.97
Altın
2,330.58
ETH/USDT
3,529.60
BTC/USDT
64,978.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore düşük doğum oranları nedeniyle "demografik ulusal acil durum" ilan etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin düşük doğum oranlarına önlem amacıyla "demografik ulusal acil durum" ilan ettiğini bildirdi.

Murat Karadağ  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Güney Kore düşük doğum oranları nedeniyle "demografik ulusal acil durum" ilan etti

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam Ar-Ge Merkezi'nde, "düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus" konulu toplantıda konuştu.

Hükümetin düşük doğum oranıyla mücadele etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Yoon, "Bugün resmen demografik bir ulusal acil durum ilan ediyorum. Düşük doğum oranı sorunu aşılana kadar kapsamlı bir müdahale sistemini etkinleştireceğiz." dedi.

Yoon, bu kapsamda "iş ve yaşamı dengeleme, çocuk bakımını iyileştirme ve daha iyi barınma sağlama" olmak üzere üç ana alan üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

Ebeveynler üzerindeki eğitim yükünü hafifletmek için çocuk bakımına desteği artırma ve ilkokullarda okul sonrası programları genişletme sözü veren Yoon, önlemlerin uygulanmasını sağlamak için geçici olarak Nüfus Strateji Planlama Bakanlığının kurulacağını kaydetti.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.

Güney Kore İstatistik Kurumunun yeni doğan çocuk sayılarına ilişkin 19 Mart'ta paylaştığı veriler, ülkedeki yıllık doğum sayısında son yıllarda yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı
Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik
İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı

Benzer haberler

Güney Kore düşük doğum oranları nedeniyle "demografik ulusal acil durum" ilan etti

Güney Kore düşük doğum oranları nedeniyle "demografik ulusal acil durum" ilan etti

Güney Kore tersaneleri 2023'te teslim edilen LNG gemilerinin yüzde 75'ini inşa etti

Danimarka "çok acı" olduğu için Güney Kore'den gelen erişteleri toplatma kararı aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet