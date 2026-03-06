Ailelerin savunuculuğu, Kore diasporasının en yoğun olduğu ABD'de sürüyor
Kore diasporasının en yoğun olduğu ABD'de yaşayan Koreliler, Kore Savaşı sonrası parçalanan ailelerin yeniden bir araya gelebilmesi için çabalarını sürdürürken Virginia eyaletinden Demokrat Partili Kongre Üyesi Suhas Subramanyam'ın Kongreye sunduğu "Koreli Amerikalı Bölünmüş Aileler Ulusal Kayıt Yasası" ve benzeri girişimler, bu aileler için umut oluyor.
Anadolu Ajansının (AA) "Kore Savaşının Son Tanıkları: Ayrı Düşmüş Aileler" başlıklı üç bölümlük dosya haberinin son bölümünde Virginia'dan Demokrat Kongre Üyesi Subramanyam'ın, ayrı düşmüş ailelerin sorunlarını ABD Kongresine taşıması yer alıyor.
Kore diasporasının en yoğun olduğu ABD'de yaşayan Koreliler, Kore Savaşı sonrası parçalanan ailelerin yeniden bir araya gelebilmesi için uzun süredir savunuculuk faaliyetleri yürütüyor.
Bu girişimler, özellikle Kuzey Kore'de kalan akrabalarla temas kurulabilmesi ve aile buluşmalarının yeniden başlatılması için ABD yönetiminin diplomatik kanalları devreye sokmasını hedefliyor.
Sivil toplum kuruluşları ve diaspora temsilcileri, aile buluşmalarının "insani mesele" olarak ele alınması ve siyasi gerilimlerden bağımsız şekilde ilerletilmesi çağrısında bulunuyor.
Bu kapsamda Subramanyam tarafından Kongreye sunulan "Koreli Amerikalı Bölünmüş Aileler Ulusal Kayıt Yasası", akrabalarıyla yeniden bağlantı kurmak isteyen ailelere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve kaydedilmesi amacını taşıyor.
Yasa, aynı zamanda ABD ile Kuzey Kore arasında gelecekte yapılabilecek ikili görüşmelerde Koreli Amerikalı ailelerin Kuzey Kore'deki yakınlarıyla bir araya getirilmesine yönelik ilerlemenin önceliklendirilmesini öngörüyor.
"Ailelerin yeniden birleşmesi için zaman daralıyor"
Subramanyam, ailelerin yaklaşık 70 yıldır birbirlerinden ayrı olduklarına ve "zamanlarının azaldığına" dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Virginia'da yaşayan ve ailelerini çok özleyen kişilerle görüştüm. Bu konuda çok öfkeliler ama aynı zamanda yeniden birleşme sürecine yardımcı olabilecek böyle bir yasanın bir an önce çıkarılmasını çok istiyorlar. Bu insanlar, ailelerinden çok uzun zaman önce ayrıldı. Artık yaşlanmış durumdalar ve birçoğu hayatını kaybetti. Ailelerin yeniden birleşmesi için zaman daralıyor."
Yasanın asıl amacının ABD'nin önünü açtığı aile buluşmasına imkan sağlamak olduğunun altını çizen Subramanyam, bu kanunla ailelerin yeniden buluşması için gösterilen çabanın destekleneceğini söyledi.
Subramanyam, Dışişleri Bakanlığından yasayı bir an önce uygulamaya koymalarını istediklerine işaret ederek "Böylece, ailelerin yeniden bir araya gelme sürecini başlatabilir ya da ailelerin kavuşmasına imkan doğduğunda buna hazır olabiliriz." dedi.
"Karmaşık bir konu ancak denemeye değer"
Aile buluşmalarının organize edilmesi konusunda Kuzey Kore'nin "çok zor bir bölge" olmasının en büyük sorunlardan birini oluşturduğuna dikkati çeken Subramanyam, ülke yönetiminin, halkı üzerinde sıkı kontrole sahip olduğunu belirtti.
Yasayla oluşturulacak kayıt sisteminin yanı sıra parçalanmış aileler için nasıl bir yol izleneceğine dair çalışmalar konusunda rol oynanabileceğini dile getiren Subramanyam, "Bu, Kuzey Kore'de ailesiyle yeniden bir araya gelmek isteyen kişilerin ülkeden ayrılabilmesine imkan tanıyacak yollar bulmak ya da Kuzey Kore'nin geleceğine ilişkin uzun vadeli bir çözüm düşünmek şeklinde olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Kore'nin nükleer silahları nedeniyle ABD açısından "son derece zorlu bir tablonun" söz konusu olduğunu söyleyen Subramanyam, ailelerin yeniden bir araya gelmesi için her türlü gayretin gösterileceğini vurguladı.
Subramanyam, "Oradaki insanları unutmuyoruz. Şu anda orada insanların propaganda altında yaşadığının ve bir kısmının ise ülkeden çıkamadığının da farkındayız. Bu da süreci daha karmaşık hale getiriyor. Yine de bunun değerli bir çaba olduğuna inanıyoruz ve ailelerin yeniden bir araya gelmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." diye konuştu.