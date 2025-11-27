Dolar
Dünya

Güney Afrika, ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edilmeme kararını üzücü buluyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, ABD Başkanı Trump'ın, 2026'daki G20 Liderler Zirvesi'ne, "beyazlara yönelik şiddeti önleyemediği" ve "başkanlığı ABD'ye devretmediği" gerekçesiyle Güney Afrika'nın davet edilmemesi kararını üzücü bulduğu bildirildi.

Murat Özgür Güvendik  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Cape Town

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, Trump'ın Güney Afrika'nın gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 toplantılarına katılımına ilişkin yaptığı açıklamayı üzüntüyle not ettiği belirtildi.

Açıklamada, Johannesburg'da geçen hafta sonu gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nin, katılan tüm üyeler tarafından en başarılı zirvelerden biri olarak nitelendirildiğine dikkat çekilerek, "Güney Afrika, kendi adına ve hakkıyla G20 üyesidir. G20 üyeliği diğer tüm üyelerin isteği üzerinedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Güney Afrika'nın, egemen, anayasal ve demokratik bir ülke olarak küresel platformlara katılım konusunda başka bir ülkenin kendisine hakaret etmesini hoş karşılamayacağının vurgulandığı açıklamada, Güney Afrika, G20'ye tam, aktif ve yapıcı bir üye olarak katılmaya devam edecektir. G20 üyelerini, tüm üyelerinin eşit şartlarda tüm yapılarına katıldığı, uzlaşıya dayalı çok taraflılık ruhuyla faaliyetlerini sürdürmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pretorya yönetiminin ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden düzenlemek için gösterdiği çabalara ve sayısız girişime rağmen Trump'ın Güney Afrika hakkında yanlış bilgi ve çarpıtmalara dayanarak cezalandırıcı önlemler uygulamaya devam etmesinin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.

G20 dönem başkanlığı Bakanlık binasında teslim edildi

Açıklamada, ABD'nin zirveye katılmaması nedeniyle G20 dönem başkanlığı devir tesliminin, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı ofisinde ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği yetkilisine teslim edildiği bildirildi.

Güney Afrika, kurucu üyelerden biri olarak, G20'yi uluslararası ekonomik işbirliğinin başlıca forumu olarak tanımlayan mutabakat, iş birliği ve ortaklık ruhuna her zaman değer verdiğinin vurgulandığı açıklamada, buna rağmen ABD'nin Johannesburg'daki zirveye kendi isteğiyle katılmamış olmasına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmamıştı.

Washington yönetimi, oturumlara katılmama kararına rağmen zirvenin sonunda dönem başkanlığının Güney Afrika'dan ABD'ye devredileceği törene katılmak üzere Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard'ın başkanlığında küçük bir heyeti görevlendirmişti.

Ev sahibi Güney Afrika ABD'den üst düzey katılım olmadığı için dönem başkanlığını, zirvede devir teslim töreni yapmamıştı.

