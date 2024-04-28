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İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistine destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli çocuklar, dayanışma için üniversite öğrencilerinin protestosuna karşılık verdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, ABD ve Avrupa'dakiler başta olmak üzere kendileriyle dayanışma gösterilerinde bulunan üniversite öğrencilerine teşekkür ederek protestoyla karşılık verdi.

Yakoota Al Ahmad, Çağrı Koşak  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Gazzeli çocuklar, dayanışma için üniversite öğrencilerinin protestosuna karşılık verdi

İstanbul

Gazze'deki Filistinli öğrenciler, saldırıların sonlandırılması talebiyle düzenlenen ve son haftalarda ABD ve Avrupa’daki üniversite öğrencileri arasında yoğunlaşan gösterilere teşekkür ederek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesindeki bir okulda Filistinli öğrenciler, pankartlarla Batı üniversitelerindeki gösterilere benzer bir eylem düzenledi.

Filistinli öğrenciler, "Minesota Üniversitesi öğrencilerine Gazze ile dayanışmasından dolayı teşekkür ederiz.", "Gazze'de savaş eğitimi mahvediyor." pankartlarını açtı.

ABD genelinde Filistin'e destek için birçok farklı eyalet ve üniversitede gösteri düzenleyen öğrenciler, üniversitelerinin İsrail'e desteğini kesmesi için talepte bulunuyor.

ABD ve Avrupa’daki üniversite öğrencileri Gazze halkına destek için gösteri düzenlerken, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

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