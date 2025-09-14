Dolar
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Maçın ardıdan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve RAMS Başakşehir Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli açıklamalarda bulundu.
Ekonomi

Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

Çin, ABD'nin, aralarında yarı iletkenler, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirketi ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasına tepki gösterdi.

Emre Aytekin  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı esneterek Çinli şirketlere yaptırım uygulamak için ihracat kontrollerini istismar ettiği savunuldu.

ABD'nin bu türden uygulamalarıyla Çin'den ve diğer ülkelerden şirketlere baskı uyguladığı, olağan ticari alışverişleri engellediği, küresel piyasaların işleyişini sekteye uğratarak işletmelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarının altını oyduğu ileri sürülen açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD, uluslararası düzen ve ulusal güvenlik bahanesiyle gerçekte tek taraflı ve zorbaca uygulamalara başvuruyor, kendi çıkarlarını diğer ülkelerin kalkınma haklarının üzerine koyuyor."

Açıklamada, Washington yönetimine, ulusal güvenlik kavramının sınırlarını esnetmeye ve Çinli şirketlere mantıksız şekilde baskı uygulamaya son verme çağrısı yapılırken Çin hükümetinin, ülke şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için 14 Eylül'de Madrid'de bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, "Bu arka planda, ABD'nin Çin işletmelerine yaptırım uygulama kararı, gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerine yol açıyor." ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 12 Eylül'de, "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle aralarında 23 Çin şirketinin olduğu 32 firmayı "özel lisansa tabi kuruluşlar" listesine eklediğini bildirmişti.

Çin, ABD'den ithal analog çiplere damping soruşturması başlattı

Çin, ABD'den ithal, "analog çip" adı verilen, doğrusal entegre devre ürünlerine damping (fiyat indirme) soruşturması başlattığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ciangsu Eyaleti Yarı İletken Üreticileri Birliğinin yerel endüstri adına yaptığı şikayet başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2022-2024 yıllarını kapsayan dönemde ABD'nin Çin'e analog çip ihracatı yüzde 37 artarken ürün fiyatlarının yüzde 57 azaldığı aktarılan açıklamada, bunun yerli ürünlerin satış fiyatında baskı yarattığı ve yerli endüstrinin üretimi ile operasyonlarına zarar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Bakanlığın yasal prosedürlere uygun soruşturma yürüteceği ve sonunda bulgulara dayalı olarak nesnel ve tarafsız bir karara varacağı kaydedildi.

ABD'ye "ayrımcılık" soruşturması

Ticaret Bakanlığı ayrıca, ABD'nin Çin'den ithal yarı iletken ürünlere yönelik uygulamalarına karşı "ayrımcılık" soruşturması açtığını duyurdu.

Soruşturma, Çinli şirketlerin, ABD'nin 2018'den bu yana Çin'in ulusal çip endüstrisine yönelik başlattığı soruşturmalar ve aldığı önlemler nedeniyle ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını ele alacak.

3 ay sürecek soruşturma gerek görüldüğü takdirde aynı sürelerde 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin ayrımcı yasak, kısıtlama ve uygulamalarına "karşı-tedbirlerle" yanıt verilmesine olanak tanıyor.

Çin, Madrid'deki müzakereler öncesinde ABD'ye tavır alıyor

Pekin yönetiminin damping ve ayrımcılık soruşturmaları başlatma kararlarını, ABD ve Çin heyetlerinin 14 Eylül'de Madrid'de başlayacak ekonomi ve ticaret görüşmelerinin yeni turu öncesinde alması dikkati çekti.

