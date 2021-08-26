Dolar
8.38
Euro
9.89
Altın
1,791.00
ETH/USDT
3,216.00
BTC/USDT
48,813.00
BIST 100
1,453.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı pazar günü çift yönlü açılıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün tek yönlü pazar günü ise çift yönlü açılacağını duyurdu.

Hacer Başer   | 26.08.2021
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı pazar günü çift yönlü açılıyor

Gazze

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısının pazar gününden itibaren çift yönlü açık olacağını belirtti.

Buzum, sınır kapısının 26 Ağustos Perşembe Mısır'da kalanların Gazze'ye girişi için tek yönlü açılacağını aktardı.

Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez gerekçesiz bir şekilde çift yönlü olarak 22 Ağustos Pazartesi günü kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca aşı olmamış iki sağlık çalışanının Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Pfizer, üçüncü doz Kovid-19 aşısının antikor seviyesini üç kattan fazla artırdığını duyurdu
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı pazar günü çift yönlü açılıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı pazar günü çift yönlü açılıyor

İsrail Genelkurmay Başkanı, yakın zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlandıklarını söyledi

Uzmanlara göre Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapatması Filistinli gruplara yönelik protesto mesajı olabilir

Gazze'deki Filistinli gruplar ablukanın kaldırılması için sivil etkinliklerle İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor

Gazze'deki Filistinli gruplar ablukanın kaldırılması için sivil etkinliklerle İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor
Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı

Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı
Gazze'de çocuklar İsrail ablukasını balon uçurarak protesto etti

Gazze'de çocuklar İsrail ablukasını balon uçurarak protesto etti