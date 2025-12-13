Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,108.00
BTC/USDT
90,225.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kosova, Gazze'ye gönderdiği insani yardımın ulaştırılması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Operasyonun hayata geçirilmesindeki yakın işbirliği ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayına en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Eren Beksaç  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Kosova, Gazze'ye gönderdiği insani yardımın ulaştırılması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

Priştine

Başbakan Kurti, Kosova hükümetince Gazze halkına tahsis edilen insani yardımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yardım taşıyan geminin Mersin Uluslararası Limanı'ndan hareket ettiğini belirten Kurti, "Bu insani yardım, Kosova Cumhuriyeti’nin uluslararası dayanışmanın bir parçası olarak üstlendiği sorumluluğu ve Gazze’de son derece zor koşullarla karşı karşıya olan sivil halkı destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır." görüşünü paylaştı.

Kurti, Gazze halkına yönelik, ülkesinden bu tür bir destek sunmayı başaran ilk hükümet olmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mütevazı olsa da bu desteğin yaşanan acıların hafifletilmesine, barış, güvenlik ile istikrara yönelik çabalara katkı sağlamasını umduğunu kaydeden Kurti, "Bu vesileyle, söz konusu insani operasyonun hayata geçirilmesindeki yakın işbirliği ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayına en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan, Kosova'nın da katkılarının bulunduğu, gıda, hijyen malzemesi, giyim ve battaniye ağırlıklı yaklaşık 1300 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "İyilik Gemisi"nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlenmişti.

Kosova hükümeti, ocak ayında da Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti tarafından "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" oluşturuldu
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak
Adalet Bakanı Tunç: Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin cezaların artırılması için çalışma başlatıldı
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yerinde dönüşüm paylaşımı

Benzer haberler

Kosova, Gazze'ye gönderdiği insani yardımın ulaştırılması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

Kosova, Gazze'ye gönderdiği insani yardımın ulaştırılması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

Gazze'deki hükümet: Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne, yaklaşık 4 milyon dolar zarara yol açtı

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Esir takasıyla serbest kalan Gazzelinin mutluluğu, ailesini kaybettiğini öğrenince yarım kaldı

Esir takasıyla serbest kalan Gazzelinin mutluluğu, ailesini kaybettiğini öğrenince yarım kaldı
Gazeteci Abunima, Gazze'deki görevi sırasındaki profesyonellik ile insanlık arasındaki ince çizgiyi anlattı

Gazeteci Abunima, Gazze'deki görevi sırasındaki profesyonellik ile insanlık arasındaki ince çizgiyi anlattı
Gazze'de kış koşullarında seller ve fırtınalar kitlesel ölüm ve yer değiştirmelere yol açabilir

Gazze'de kış koşullarında seller ve fırtınalar kitlesel ölüm ve yer değiştirmelere yol açabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet