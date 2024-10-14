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Dünya

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından kuzeydeki hastanelere ilaç ve yiyecek ulaştırılması çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere ilaç ve gıda temini çağrısında bulundu.

Amer Fouad Fouad Solyman, Hamdi Yıldız  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından kuzeydeki hastanelere ilaç ve yiyecek ulaştırılması çağrısı

Gazze

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan hastanelerin durumuna dair bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki zalim kuşatması art arda 10. gününde de devam edip şiddetlenirken kuşatma altındaki hastalara ve sağlık ekiplerine ilaç, tıbbi malzeme ve gıda ulaştırılması ve hastanelerin korunması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentine uyguladığı sıkı kuşatma nedeniyle gıda maddeleri, tıbbi malzeme, su ve akaryakıt sıkıntısının arttığı bölgede açlık giderek dayanılmaz bir hal alıyor.

İsrail ordusu ayrıca Salahaddin Caddesi üzerinden Gazze'ye yakın bölgelere geçişleri engellemek ve Filistinlileri güneye göçe zorlamak amacıyla kuzeydeki bölgelere toprak yığınlarından setler çekiyor.

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