Dolar
33.54
Euro
36.79
Altın
2,468.40
ETH/USDT
2,700.50
BTC/USDT
60,757.00
BIST 100
9,920.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de ikiz bebeklerine doğum belgesi almaya giden Filistinli baba, İsrail saldırısında tüm ailesini kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını İsrail saldırısında kaybetti.

Hosni Nedim, Muhammed Emin Canik  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Gazze'de ikiz bebeklerine doğum belgesi almaya giden Filistinli baba, İsrail saldırısında tüm ailesini kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerinden zorla yerinden edilen ve Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, 3 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları evi bombaladı. Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser isimini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybetti.

Bebeklerinin doğum belgelerini aldıktan sonra gelen telefonla evlerinin bombalandığı haberini alan Ebu Kumsan, soluğu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde aldı.

Endişeden benzi solmuş bir şekilde Akşa Şehitleri Hastanesi'ne ulaşan Ebu Kumsan, elinde ikizlerinin doğum belgeleriyle, çocuklarından ve eşinden haber verecek birilerini aradı.

Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi.

"Sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim"

Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim." diye serzenişte bulundu.

Göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, "10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü." dedi.

"Belgeleri almaya gitmiştim, telefon geldi ve evin bombalandığını öğrendim"

Ebu Kumsan, "Belgeleri almaya gitmiştim, telefon geldi ve evin hedef alındığını öğrendim. Ailemin ölmüş olabileceğini düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Acılı baba, "Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir." diye konuştu.

"Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?"

Ebu Kumsan'ın yeni doğum yapmış eşi ile ikiz bebeklerine bakmak için yanlarında kalan kayınvalidesi Rim Cemal el-Batravi de aynı saldırıda yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan Batravi'nin oğlu, saldırıda annesini, ablasını ve yeğenlerini kaybettiğini belirtti.

İkiz yeğenleri, ablası ve annesinin cansız bedenlerinin başında gözyaşları döken Filistinli genç, "Bunlar ilk torunlardı, evdeki ilk sevincimizdi, gelişlerine sevinemedik bile. Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?" dedi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde ön uyarı yapmadan Deyr el-Belah'ta bir evi bombaladı. Saldırıda yeni doğum yapan Filistinli anne Cumane Ferid, yeni doğan ikiz bebekleri Aysel ile Aser ve annesi Rim Cemal el-Batravi yaşamlarını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ambulans helikopter yenidoğan bebek için havalandı
Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinde Bayram Akgül dönemi başladı
Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek

Benzer haberler

Gazze'de ikiz bebeklerine doğum belgesi almaya giden Filistinli baba, İsrail saldırısında tüm ailesini kaybetti

Gazze'de ikiz bebeklerine doğum belgesi almaya giden Filistinli baba, İsrail saldırısında tüm ailesini kaybetti

BM: Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana yerinden edilenlerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırıda 274 kişi öldü

AB Komisyonu Sözcüsü, Borrell'in yaptırım çağrısıyla 2 İsrailli bakanı kastettiğini söyledi

İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz

İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
BM'ye göre, İsrail'in zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle Gazze'de yerinden edilmeler "asla bitmiyor"

BM'ye göre, İsrail'in zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle Gazze'de yerinden edilmeler "asla bitmiyor"
ABD'de Ilhan Omar'ın ön seçimleri kaybetmesi için rakibine on binlerce dolar bağış yapıldı

ABD'de Ilhan Omar'ın ön seçimleri kaybetmesi için rakibine on binlerce dolar bağış yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet