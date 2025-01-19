Dolar
35.57
Euro
36.46
Altın
2,700.52
ETH/USDT
3,291.90
BTC/USDT
105,240.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı bölgeye giriş yaptı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı giriş yaptı.

Ramzi Mahmud, Çağrı Koşak  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Gazze'de ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı bölgeye giriş yaptı

Gazze

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pazar sabahından beri 552 yardım tırı Gazze Şeridi'nin sınırından giriş yaptı. Bunların 242'si Gazze'nin kuzeyine geçti." ifadeleri kullanıldı.

Yardım tırlarında yakıt, sağlık malzemesi ve temel gıda ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyvelerin de bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ateşkesin ilk aşamasında, günde 600 tır insani yardımın Gazze'ye girmesi, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 7 gün sonra ise Refah Sınır Kapısı'nın açılması öngörülüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı
Marmara Denizi'ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdü, Yahudi yerleşimciler de Filistin beldelerine saldırdı

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdü, Yahudi yerleşimciler de Filistin beldelerine saldırdı

Gazze'de ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı bölgeye giriş yaptı

İngiltere: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak ve zamanında uygulanması gerekiyor

Kassam Tugayları: Gazze'deki ateşkes anlaşmasına bağlıyız

Kassam Tugayları: Gazze'deki ateşkes anlaşmasına bağlıyız
Ateşkes sonrası Gazzeliler, molozlar arasında yakınlarının cenazesini arıyor

Ateşkes sonrası Gazzeliler, molozlar arasında yakınlarının cenazesini arıyor
Gazze'deki ateşkes Lübnan'da coşkuyla kutlandı

Gazze'deki ateşkes Lübnan'da coşkuyla kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet