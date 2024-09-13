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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 6 aylık bebek hem yetersiz beslenme hem kanser hastalığıyla mücadele ediyor

Gazzeli bebek Atıf Tayeh'in ailesi, çocuklarının Gazze dışında tedavi edilmesi ve dünyadaki diğer çocuklar gibi mutlu ve güvenli bir yaşam sürmesini istiyor.

Mohamed Majed, Mahmut Geldi  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Gazze'de 6 aylık bebek hem yetersiz beslenme hem kanser hastalığıyla mücadele ediyor Fotoğraf: Ibrahim Nofal/AA

Gazze

İsrail'in bombardımanı ve ablukası dolayısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan Filistinli ailenin 6 aylık bebeği Atıf Tayeh, hem yetersiz beslenme hem kanser hastalığı nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de bölgeye açılan sınır kapılarının tümünü kapatarak dayattığı ablukayla 2,3 milyon Filistinliyi büyük bir insani felakete sürükledi. Ablukanın yol açtığı yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu en az 37 çocuk öldü.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine sığınan Filistinli aile, yetersiz beslenme nedeniyle zayıf düşmüş kanser hastası bebeklerinin hayatından endişe duyuyor.

Bir deri bir kemik kalan hasta çocukları için tedavi imkanlarının olmadığı küçük bir çadırda hayata tutunmaya çalışan Filistinli aile, İsrail ordusunun sonu gelmeyen saldırıları nedeniyle her an yeni bir göçe maruz kalabilir.

Henüz 6 aylık Filistinli bebeğin ise idrar kanalı kanseri nedeniyle tedaviye ve İsrail ablukasından dolayı Gazze'de temin edilemeyen özel süte acil ihtiyacı var.

Hem yetersiz beslenme hem kanser rahatsızlığından muzdarip minik Tayeh ise sıcaklık derecesinin aşırı yükseldiği küçük çadırda acı içinde kıvranıyor.

Filistinli çaresiz aile, bebeklerinin Gazze dışına çıkarılarak tedavi edilmesini ve dünyadaki diğer çocuklar gibi mutlu ve güvenli bir hayat sürmesini istiyor.

Gazze'de 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehdidi altında

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de kanser hastası 10 bin kişi yurt dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyarken, yetersiz beslenmeden etkilenen 3 bin 500 çocuk da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaklaşık bir yıldır Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, altyapıyı büyük oranda bombalayarak tahrip ettiği Gazze'ye elektrik üretimi için yakıtın girişine dahi izin vermiyor.

Büyük bir insani felaketin yaşandığı Gazze'ye giren sınırlı miktardaki tıbbi malzeme ve insani yardımlar ise temel ihtiyaçları bile karşılamıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana durmayan ağır bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

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