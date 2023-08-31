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Dünya

Gabon'da darbe yapılan Bongo ile ailesinin Fransa'daki "emsalsiz" mülkleri gündemde

Petrol ve maden zengini Gabon'da dün askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo ile ailesinin Fransa'daki mal varlıkları ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesinde Fransız şirketlerinin oynadığı rol gündem oldu.

Alaattin Doğru  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Gabon'da darbe yapılan Bongo ile ailesinin Fransa'daki "emsalsiz" mülkleri gündemde Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Fransız Liberation gazetesi, Bongo ailesinin Fransa'daki "emzalsiz" taşınmaz mülklerini ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesini gündeme getirdi.

Gazetenin haberine göre, Fransız yargıçların uzun süre yaptıkları araştırmalar sonucu Bongo ailesinin bu ülkedeki mülklerinin çoğunun Gabon'da faaliyet yürüten Fransız petrol şirketi Elf-Total'in verdiği rüşvetle alındığı tespit edildi.

Afrika'daki darbelerin son durağı: Gabon

Bir süredir "haksız kazançları" araştıran yargıçlar, Gabon'da 1967'de yönetime gelen Cumhurbaşkanı Omar Bongo ile yönetimi düne kadar elinde tutan Ali Bongo ve çocuklarının Fransa'da çok sayıda taşınmaz mülk satın aldığını ortaya koydu.

Afrika'da darbe yaşanan ülkelere Gabon da eklendi

Paha biçilemez 28 taşınmaz mülk

Mahkeme kaynaklarına göre, Bongo ailesinin başta Paris'in turistik semti Şanzelize olmak üzere ülkenin seçkin birçok bölgesinde 28 taşınmaz mülkü bulunuyor ve bu mülkler başta Fransız Elf-Total'in olduğu, çoğunlukla petrol şirketlerinden alınan rüşvet ve yolsuzluk paralarıyla elde edildi.

Paris'in 7'nci semtinde bakanlık ve büyükelçiliklerin olduğu bölgede Bongo ailesine ait 5 bin 400 metrekarelik alanı kaplayan lüks konak bulunuyor. Bunun yanı sıra Paris'in önemli bölgelerinde "Bongo Hanedanı"na ait çok sayıda lüks daire mevcut.

Bongo ailesi, ayrıca Fransız Riviera'sında da emsalsiz çok sayıda lüks villanın sahibi.

Paha biçilemiyor

Bongo ailesinin mal varlığına ilişkin Paris'te 2022'de açılan adli soruşturmada elde edilen veriler, bu mülkiyetlerin değerinin en az 85 milyon avro olduğunu gösterse de emlakçılar, bu miktarın gerçek değerlerinden çok az olduğu görüşünde.

Fransız emlak şirketleri, Gabon yönetimini 55 yıldan fazladır elinde bulunduran bu ailenin Fransa'daki mülkiyetlerine paha biçilemeyeceğini belirtiyor. Buna göre, Bongo ailesine ait lüks mülklerden bazılarının tek başına değeri 100 milyon avro civarında.

Fransız basını, yakın dönemde dün darbeyle devrilen ve eşi Fransız asıllı olan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun zamanında Paris'teki önemli mülklerinden birini diplomatik temsilciliğe dönüştürme çabasına girdiğini, bu yolla önemli mülklerini dokunulmazlık kapsamına almak istediğini iddia etmişti.

Fransız yargısı, son olarak 2022'de Paris yönetimiyle mesafeli duran Bongo ve 8 kardeşi hakkında "haksız kazanç" suçlamasıyla adli süreç başlatmıştı.

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