Dünya

Honduras Devlet Başkanı Castro’dan "darbe girişimi" iddiası

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, genel seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sonuçların kesinleşmemesi üzerine hükümetini devirmeye yönelik darbe girişimi planlandığını öne sürdü.

Nuri Aydın  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Honduras Devlet Başkanı Castro’dan "darbe girişimi" iddiası

İstanbul

Castro, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hükümetine karşı darbe girişimi planlandığını iddia ederek, demokrasiyi savunmak için halkı seferber olmaya çağırdı.

Doğrulanmış istihbarat bilgilerine dayanarak tarihi bir sorumlulukla halkını darbe girişimine karşı bilgilendirdiğini savunan Castro, "ABD'de affedilen Juan Orlando Hernandez, seçimlerin galibini ilan etmek üzere ülkeye girmeyi planlamaktadır. Bu, hükümetime karşı anayasal ve demokratik düzeni bozmayı amaçlayan darbe girişiminin parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Resmi seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura 1,3 milyon oyla Liberal Parti adayı Salvador Nasralla'nın yaklaşık 43 bin oy önünde bulunuyor.

Hernandez, darbe iddialarını reddetti

Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez ise iddiaları reddederek, kendisinin ya da ailesinin hayatına yönelik herhangi bir girişimin sorumluluğunun Devlet Başkanı Castro ve hükümetine ait olacağını belirtti.

X hesabından yaptığı açıklamada Hernandez, "Castro’nun yönelttiği suçlama tamamen asılsızdır. Ülkeye giriş planım ya da anayasal düzeni bozma girişimim yoktur. Bu söylem, paniği körüklemek ve kaos yaratmak amacı taşımaktadır." dedi.

Ayrıca, Honduras Genelkurmay Başkanı Orgeneral Roosevelt Hernandez ise ülkede herhangi bir darbe olmayacağını belirterek, anayasal düzene bağlılıklarını yineledi.

Orgeneral Hernandez açıklamasında, "Hükümetin istikrarını garanti ediyoruz. Demokratik iktidar değişiminin sağlanması için hükümetin 27 Ocak 2026’ya kadar görevine devam etmesini teminat altına alacağız. Burada darbe olmayacak." ifadesini kullandı.

