Dünya

Benin'deki darbe girişiminin bastırılmasında Nijerya ve ECOWAS'ın müdahalesi belirleyici oldu

Benin'de başarısız olan darbe girişiminin bastırılmasında Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Benin'deki darbe girişiminin bastırılmasında Nijerya ve ECOWAS'ın müdahalesi belirleyici oldu

Dakar

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, üst düzey komutanların da katıldığı 7 Aralık'ta yaşanan darbe girişiminin detaylarının ele alındığı olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre darbeciler, cumartesiyi pazara bağlayan gece, Cumhurbaşkanı Talon'un askeri kabine direktörü General Bertin Bada'nın evine saldırı düzenledi. General Bada, saldırıdan sağ kurtulurken eşi ise hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası bölgeye gönderilen Togbin askeri üssü komutanı Albay Faizou Gomina darbeciler tarafından darbedilerek rehin alındı.

Darbeciler daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı General Abou Issa'nın evine giderek Issa'yı kaçırdı.

Sabahın ilk ışıklarında Cumhurbaşkanı Talon'un konutuna ilerleyen darbeciler ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Muhafız Alayı tarafından püskürtülen darbeciler daha sonra ulusal televizyonu ele geçirerek Talon'u görevden aldıklarını açıkladı ancak Talon'a sadık bir grup askerin müdahalesiyle binadan çıkartıldı.

Nijerya'dan darbecilere hava harekatı

Akşam saatlerinde Nijerya, Benin'in talebiyle kalkışmanın başladığı Togbin askeri üssüne hava harekatı düzenledi.

Üs, ilerleyen saatlerde ECOWAS'ın Nijeryalı askerlerden oluşan İhtiyat Kuvvetleri tarafından kontrol altına alınırken, operasyona Fildişi Sahili'nden gelen özel bir birlik de destek verdi.

Kaçırılan General Issa ve Albay Gomina da 8 Aralık sabahı düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Darbe girişiminin failleri ve arkasındaki isimleri belirlemek üzere soruşturma başlatılırken, firari olan darbeci grubun liderini arama çalışmaları sürüyor.

- Benin'deki askeri darbe girişimi

Benin'de 7 Aralık'ta kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.

