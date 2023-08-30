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Dünya

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo ev hapsinde tutuluyor

Bir grup askerin yönetimi ele geçirdiğini açıkladığı Gabon'da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ev hapsinde tutulduğu belirtildi.

Fatma Esma Arslan  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo ev hapsinde tutuluyor

Dakar

Bir grup askerin yönetimi ele geçirdiğini açıkladığı Gabon'da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ev hapsinde tutulduğu belirtildi.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" ismini veren askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bongo'nun ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, Bongo'nun oğullarından birinin de "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

64 yaşındaki Ali Bongo, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da görevi devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

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