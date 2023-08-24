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Dünya

Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde süren yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü

Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde dün öğleden sonra başlayan yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü.

Şeyma Uzundere  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde süren yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü

Ankara

Yerel basında yer alan habere göre ülkenin güneydoğusunda, İtalya'ya sınırı olan Haute-Alpes bölgesindeki yangını söndürme çalışmalarında 200'den fazla itfaiye görevlisi yer alıyor, 4 uçak da çalışmalara havadan destek veriyor.

Embrunais ilçesine bağlı Crots köyündeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangında 35 hektar alan zarar gördü.

Yoğun çalışmalar sonrası yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Ülkenin güneyinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50'den fazla bölgede kırmızı ve turuncu alarm durumuna geçilmişti.

Orta Pireneler'deki Argeles-sur-Mer yerleşkesinde 14 Ağustos'ta çıkan ve Saint-Andre ile Sorede bölgelerine yayılan yangın sebebiyle bölgedeki 3 bin kişi tahliye edilmiş, 20'si itfaiyeci 50'den fazla kişi alev ve dumandan zarar görmüştü.

Yangın, 7. gününde tamamen söndürülebilmişti.

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