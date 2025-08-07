Dolar
40.62
Euro
47.37
Altın
3,385.99
ETH/USDT
3,826.90
BTC/USDT
116,538.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Gündem

YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, asılsız iddiaları ortaya atan kişi ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarını ve bilim insanlarını değersizleştirmeye yönelik "sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu" şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerçek dışı iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmadığının kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna rağmen asılsız iddiaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu
Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı
Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Benzer haberler

YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

Adalet Bakanı Tunç'tan "sahte diploma" soruşturmalarına ilişkin açıklama

DMM'den "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" iddiasına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Türkiye, enerji politiğinin merkez ülkesi olarak yıllar içinde güçlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Türkiye, enerji politiğinin merkez ülkesi olarak yıllar içinde güçlendi

Bursa'da yanan alanlarda yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandı

Bursa'da yanan alanlarda yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandı
Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı

Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet