Gündem

Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tozdan rahatsız olan 63 yaşındaki kadın, evinin önünden geçen yoldaki çukurların üzerine halı serdi.

07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı Fotoğraf: Ahmet Kaan Temel/AA

Adana

Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Finco Ayırbas, gazetecilere, evinin olduğu Bahçelievler Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce hat kazısı nedeniyle çalışma yapıldığını söyledi.

Çalışmanın ardından yoldaki çukurların üzerine asfalt dökülmediğini öne süren Ayırbas, ortaya çıkan tozdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Ayırbas, yoldaki çukurlardan kaynaklanan tozu engellemek için hem komşularından hem de çöpten eski halıları topladığını belirtti.

Halıları çukurların üzerine sererek tozun kalkmasına engel olduğunu anlatan Ayırbas, bir an önce yola asfalt dökülmesini istedi.

